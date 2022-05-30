В Ленобласти прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Ленинградской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению.

В настоящее время в региональных больницах развёрнуто 200 коек для пациентов с коронавирусом.

«Свободно 65 коек (32,5%). За сутки поступили четыре человека, на ИВЛ — семь человек», — заявили в ведомстве.

Общее число заболевших в регионе достигло 187 683, выздоровевших — 183 407.

В целом в России за сутки выявили 3801 случай COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-эндокринолог НККДЦ ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина предупредила о схожих симптомах гипотиреоза и затяжного COVID-19.