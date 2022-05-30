Минобрнауки России будет разрабатывать новую систему высшего образования
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра науки и высшего образования России Дмитрия Афанасьева.
Ранее в Минобрнауки заявили о планах отказаться от болонского процесса.
Глава министерства Валерий Фальков заявил, что к болонской системе образования в России надо относиться как к прожитому этапу.
Инициативу министра образования и науки России поддержали в Государственной думе, Следственном комитете, сенаторы Совета Федерации и ряд других ведомств и должностных лиц.