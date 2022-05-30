Диетолог Соломатина перечислила продукты для подавления чувства голода

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты способны снизить аппетит.
Диетолог Соломатина перечислила продукты для подавления чувства голода
  • Gettyimages.ru

Притупить чувство голода помогут богатые клетчаткой овощи, сказала она в беседе с «Вечерней Москвой».

«Например, огурцы. В них к тому же содержится хлорогеновая кислота, которая способствует похудению. Томаты, зелёные салаты, пекинская капуста, сельдерей должны быть в рационе тех, кто тщательно следит за своей фигурой», — объяснила она.

По словам эксперта, овощной суп также отлично утолит голод и надолго заставит забыть о еде. 

Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала, сколько яиц нужно есть в день для пользы организму.

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