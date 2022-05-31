Разработчики рассказали о светоакустической системе для борьбы с депрессией и гипертонией

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Анастасия Румянцева
Как рассказали RT в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ), российскими разработчиками создана система «Интона», которая уже применяется в нескольких московских учреждениях. Как пояснили эксперты, она способна улучшить физическое и ментальное здоровье детей и взрослых за несколько сеансов по 15 минут с помощью музыки.
Разработчики рассказали о светоакустической системе для борьбы с депрессией и гипертонией
  • Gettyimages.ru

Теперь цель авторов проекта заключается в том, чтобы расширить применение технологии в государственных учреждениях и компаниях, а также в других городах страны.

Данный проект заявлен в треке НТИ на форум «Сильные идеи для нового времени», который состоится летом в Москве. 

Специалисты отметили, что разработка представляет собой светоакустическое ложе, в котором формируются мягкие, приятные волны музыкального массажа по всем участкам тела: стопам, ногам, рукам, туловищу.

Таким образом у пользователя снижается эмоциональное напряжение и напряжение висцеральной мускулатуры, улучшается кровоснабжение сосудов, полых органов и кожи, их функционирование и ресурсы, а также физическое и ментальное здоровье.

Авторы проекта утверждают, что для восстановления сил, поддержания и улучшения здоровья достаточно в течение года получать три курса из десяти ежедневных сеансов по 15 минут.

Отмечается, что при массовом внедрении технологии в России существенно сократятся затраты государства на медицинское обслуживание и снизятся потери госучреждений и компаний из-за болезней персонала.

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