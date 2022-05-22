Аналитик НТИ Пермяков рассказал, как распознать вредоносные email-рассылки

Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков рассказал в беседе с RT, как распознать и защититься от вредоносных email-рассылок.

«Цель таких писем — спровоцировать пользователя на определённые действия. Это переход по ссылке, скачивание и запуск программы либо вход на фейковый сайт для получения имени пользователя и пароля», — объясняет Пермяков.

По его словам, вредоносные письма можно вычислить по нескольким признакам, в частности по настоятельной рекомендации сделать что-либо (открыть сайт, скачать ПО), отмечает Пермяков.

«Ещё один признак — ссылки в письме ведут на сайты в других доменах, отличных от оригинала. Также в сообщении могут быть указаны программы и мероприятия, о которых нет информации на основном сайте организации. Последний признак — контактная информация не указана или указаны личные телефоны и email, не связанные с организацией», — добавил эксперт.

При получении подозрительных писем эксперт советует быть внимательнее и всегда проверять первоисточники, включая официальный сайт компании, вуза, магазина и др.

Пермяков отмечает, что осторожность крайне важна, поскольку мошенники сейчас тестируют и другие способы обмана людей, связанные с ситуацией на Украине, с финансовым состоянием страны.

Ранее эксперты в области информационной безопасности Алексей Лукацкий и Александр Власов рассказали, какие мошеннические схемы сейчас особенно популярны.