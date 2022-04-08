Специалисты рассказали о новых видах телефонного мошенничества

Эксперты в области информационной безопасности Алексей Лукацкий и Александр Власов в беседе с RT рассказали, какие мошеннические схемы сейчас особенно популярны.

Как объяснил Алексей Лукацкий, последние дни наблюдается взрывной рост звонков, связанных с угрозой вызова россиян в военкомат.

«Металлизированный голос объявляет гражданам о том, что им необходимо прибыть в пункт сбора военных, чтобы отбыть в воинские части. Никаких денег и действий не требуется — просто некая страшилка со стороны лиц, которые затеяли данную схему», — рассказал эксперт.

Александр Власов добавил, что на активность мошенников влияет введение различных антироссийских санкций.

Например, людям начинают поступать предложения оформить карту, которая действительна без ограничений, либо получить валюту со счёта, заявил собеседник RT.

«Просят назвать номер карты, ПИН-код, перевести (деньги. — RT) на «безопасный» счёт. Предлагают лекарства, запчасти для автомобилей. Мошенническая схема проста: «Мы работаем по предоплате», а потом они исчезают», — заключил специалист.

Ранее Минобороны России опровергло фейки о вызове россиян мужского пола в военный комиссариат.

Как отметили в ведомстве, все фальшивые звонки гражданам, пребывающим в запасе, идут с территории Украины и являются провокацией украинских спецслужб.