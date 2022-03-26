Минобороны России опровергло фейки о вызове россиян в военкоматы

Минобороны России опровергло фейки о вызове россиян мужского пола в военный комиссариат. Все фальшивые звонки гражданам, пребывающим в запасе, идут с территории Украины и являются провокацией украинских спецслужб, отметили в российском оборонном ведомстве.

«Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб. Официально заявляем: никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты Министерство обороны Российской Федерации не проводит и не планирует», — подчеркнул официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

5 марта президент России Владимир Путин, говоря о добровольцах, приходящих в военкоматы, чтобы поехать на Украину, выразил им благодарность за патриотический порыв, но отметил, что их помощь пока не требуется.