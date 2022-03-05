Путин поблагодарил за порыв пришедших в военкоматы добровольцев

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Президент России Владимир Путин, говоря о добровольцах, приходящих в военкоматы, чтобы поехать на Украину, выразил им благодарность за патриотический порыв, но отметил, что их помощь пока не требуется.
Путин поблагодарил за порыв пришедших в военкоматы добровольцев
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.

«Сам факт, что они приходят, уже имеет значение. Но их помощь пока не требуется», — отметил Путин.

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