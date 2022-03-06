Эксперт по безопасности Ульянов рассказал, как обезопасить себя от спам-звонков

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с RT рассказал, как обезопасить себя от нового вида спам-звонков из-за рубежа с призывами или просьбой помочь родственникам.

«Во-первых, неважно, откуда идёт звонок. Во-вторых, призывы могут быть разными», — рассказал Ульянов.

Эксперт призвал россиян ставить под сомнение сообщения с подозрительными призывами.

«Не стоит доверять всему, что говорят, и реагировать на информацию, если есть призыв перевести деньги или связаться с каким-то оператором. Тут действительно может быть очень много мошенничеств, поэтому лучше этого избегать», — пояснил специалист.

Ранее операторы связи сообщили о появлении нового вида спам-звонков из-за рубежа от роботов с призывами или просьбой помочь родственникам.