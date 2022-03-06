Эксперт по безопасности Ульянов рассказал, как обезопасить себя от спам-звонков
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«Во-первых, неважно, откуда идёт звонок. Во-вторых, призывы могут быть разными», — рассказал Ульянов.
Эксперт призвал россиян ставить под сомнение сообщения с подозрительными призывами.
«Не стоит доверять всему, что говорят, и реагировать на информацию, если есть призыв перевести деньги или связаться с каким-то оператором. Тут действительно может быть очень много мошенничеств, поэтому лучше этого избегать», — пояснил специалист.
Ранее операторы связи сообщили о появлении нового вида спам-звонков из-за рубежа от роботов с призывами или просьбой помочь родственникам.