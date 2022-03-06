Российские операторы связи рассказали о новом виде спам-звонков из-за рубежа

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Российские операторы сотовой связи сообщили о новом виде мошеннических звонков и смс из-за границы с «призывами или просьбами о помощи», сообщили в пресс-службах компаний.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МТС, в последние дни наблюдается «небольшой всплеск нового вида звонков и смс от злоумышленников».

«Проблема не массовая, но несколько человек обращались с подобными жалобами. Как правило, это звонки из-за границы от роботов с призывами или просьбой помочь родственникам», — сказали там.

Имело место несколько случаев рассылки смс с различными призывами, проблему решил сам оператор.

Также в Tele2 сообщили, что фиксируют новый вид голосового спама, звонки с использованием подменных номеров поступают из-за границы.

«Они становятся дополнительным фактором тревоги для людей и несут риск финансовых потерь», — заявили в компании. Оператор обрабатывает нецелевые звонки так же, как голосовой спам и мошеннические вызовы, подчёркивает агентство.

Оператор предупреждает пользователей о новом виде нежелательных звонков и призывает по возможности самим блокировать их.

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