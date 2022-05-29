Сенатор Клишас высказался в пользу поставок платины и палладия за рубли

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Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас высказался в пользу организации поставок платины, палладия и никеля за российские рубли.
Сенатор Клишас высказался в пользу поставок платины и палладия за рубли
  • Gettyimages.ru

«А почему до сего дня никель, платина и палладий не за рубли? Это то, что «западу» реально и нужно, и нечем заменить», — написал он в своём аккаунте в Telegram.

Ранее Клишас предложил продавать за рубли на экспорт зерно и удобрения

До этого российский президент Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги отметил, что Россия готова помочь в преодолении продовольственного кризиса за счёт экспорта зерна и удобрений, однако для этого нужно снять политически мотивированные ограничения, которые ввели страны Запада.

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