Сенатор Клишас высказался в пользу поставок платины и палладия за рубли

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас высказался в пользу организации поставок платины, палладия и никеля за российские рубли.

«А почему до сего дня никель, платина и палладий не за рубли? Это то, что «западу» реально и нужно, и нечем заменить», — написал он в своём аккаунте в Telegram.

Ранее Клишас предложил продавать за рубли на экспорт зерно и удобрения.

До этого российский президент Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги отметил, что Россия готова помочь в преодолении продовольственного кризиса за счёт экспорта зерна и удобрений, однако для этого нужно снять политически мотивированные ограничения, которые ввели страны Запада.