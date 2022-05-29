Сенатор Клишас высказался в пользу поставок зерна и удобрений за рубли

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Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас высказался в пользу организации поставок зерна и удобрений за российские рубли.
Сенатор Клишас высказался в пользу поставок зерна и удобрений за рубли
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в своём аккаунте в Telegram.

«Поставок зерна, удобрений — всё за рубли», — написал Клишас.

Ранее российский президент Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги отметил, что Россия готова помочь в преодолении продовольственного кризиса за счёт экспорта зерна и удобрений, однако для этого нужно снять политически мотивированные ограничения, которые ввели страны Запада.

В российском МИД заявили, что Москва остаётся ответственным участником мирового продовольственного рынка, попытки Запада списать проблемы в этой сфере на специальную военную операцию абсолютно беспочвенны.

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