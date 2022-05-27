Нутрициолог Лысенко дала советы по питанию школьников перед экзаменами

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Нутрициолог Анна Лысенко дала советы по режиму дня и по питанию школьников перед экзаменами.
Нутрициолог Лысенко дала советы по питанию школьников перед экзаменами
  • Gettyimages.ru
  • © PhotoAlto/Sigrid Olsson

«В первую очередь, важен ранний уход ко сну, до 22:00. Он влияет на работу психики и нервной системы», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, также важно принимать витамины.

«В-третьих, необходимо следить за тем, чтобы ребёнок ел в достаточном количестве медленные углеводы: гречку, рис и обязательно фрукты и овощи», — посоветовала Лысенко.

Как отметила эксперт, многие ошибочно считают, что мозгу нужен сахар, но это не так.

«Мозгу нужна глюкоза, а она берётся из различных продуктов, в том числе из медленных углеводов — из гречки, риса. Они приводят к плавному повышению уровня глюкозы в крови, в отличие от шоколадок и других сладких продуктов», — уточнила Лысенко.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.

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