Нутрициолог Лысенко дала советы по питанию школьников перед экзаменами

Нутрициолог Анна Лысенко дала советы по режиму дня и по питанию школьников перед экзаменами.

«В первую очередь, важен ранний уход ко сну, до 22:00. Он влияет на работу психики и нервной системы», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, также важно принимать витамины.

«В-третьих, необходимо следить за тем, чтобы ребёнок ел в достаточном количестве медленные углеводы: гречку, рис и обязательно фрукты и овощи», — посоветовала Лысенко.

Как отметила эксперт, многие ошибочно считают, что мозгу нужен сахар, но это не так.

«Мозгу нужна глюкоза, а она берётся из различных продуктов, в том числе из медленных углеводов — из гречки, риса. Они приводят к плавному повышению уровня глюкозы в крови, в отличие от шоколадок и других сладких продуктов», — уточнила Лысенко.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.