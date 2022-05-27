Мантуров: обсуждается привлечение компаний из КНР к работе на «Москвиче»
По его словам, существуют «два варианта».
«Пока называть конкретных партнёров не буду, но действительно такая работа ведётся», — цитирует ТАСС Мантурова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич».
16 мая Минпромторг России сообщил, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность.
Автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал заявление мэра Москвы о возобновлении производства автомобилей под брендом «Москвич».