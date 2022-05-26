Педиатр Одинаева рассказала, как помочь ребёнку в период экзаменов

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Главный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева рассказала, как помочь ребёнку во время экзаменов.
Педиатр Одинаева рассказала, как помочь ребёнку в период экзаменов
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  • © Phil Boorman

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Главное — понимать, когда у ребёнка наступил стресс и на какой он стадии. Физиологически стресс проявляется через учащение пульса, дрожь, потливость, затруднённое дыхание, расширение зрачков, бледность или красноту лица, сухость во рту и спазмы желудка», — заявила специалист.

По её словам, среди психологических признаков стресса — паника, подавленность, растерянность, тревога.

Как считает Одинаева, можно заниматься дыхательной гимнастикой. Ещё один вариант — мышечные нагрузки.

Также могут помочь встречи с семьёй и друзьями, хобби, сон.

Ранее руководитель «Партизанского лагеря» в Коломне Борис Носов в беседе с «Радио 1» дал советы по выбору лагеря для ребёнка.

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