Диетолог Дианова рассказала об отличиях эмоционального и физического голода
- Gettyimages.ru
- © Peter Cade
В беседе с «Вечерней Москвой» она посоветовала оценить, сколько времени прошло с момента последнего приёма пищи.
«Нужно проверить режим. Оптимальным режимом для здоровья ЖКТ будет четыре приёма пищи: три основных и один правильный перекус», — заявила эксперт.
По её словам, если интервал в три-четыре часа соблюдается, то появление чувства голода вполне естественно.
Как отметила Дианова, эмоциональный голод может возникнуть в случае регулярных стрессов.
«Если что-то случилось (на вас накричали, вас бросили, дали якобы невыполнимое задание), то это будет даже не голод, а желание себя немного пожалеть», — пояснила она.
Среди других причин эмоционального голода — недосып и несбалансированное питание.
Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.