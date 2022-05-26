В Удмуртии выявили 30 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 30 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 1979 пациентов. Выздоровели за минувшие 24 часа 52 жителя.

Тем временем в Санкт-Петербурге с 27 мая отменят требование об обязательном ношении средств индивидуальной защиты, передаёт ФАН. Оно будет носить рекомендательный характер.

В городе также смягчили ряд ограничений, в том числе снято ограничение максимально допустимого числа посетителей для спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных и других мероприятий.

Ранее врач-дерматовенеролог, трихолог Ольга Малахова рассказала о возможных последствиях COVID-19.