В Удмуртии выявили 30 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
В поликлиниках наблюдаются 1979 пациентов. Выздоровели за минувшие 24 часа 52 жителя.
Тем временем в Санкт-Петербурге с 27 мая отменят требование об обязательном ношении средств индивидуальной защиты, передаёт ФАН. Оно будет носить рекомендательный характер.
В городе также смягчили ряд ограничений, в том числе снято ограничение максимально допустимого числа посетителей для спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных и других мероприятий.
Ранее врач-дерматовенеролог, трихолог Ольга Малахова рассказала о возможных последствиях COVID-19.