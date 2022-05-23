Трихолог Малахова рассказала о возможных последствиях COVID-19

Врач-дерматовенеролог, трихолог Ольга Малахова рассказала о возможных последствиях COVID-19.

«У переболевших COVID-19 часто возникает склонность к тромбообразованию и нарушается кровообращение. Это мгновенно сказывается на состоянии волос. Они не получают достаточного питания и в результате истончаются, становятся более сухими и ломкими», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, если выпадение волос продолжается дольше шести-восьми недель, нужно обратиться к специалисту, который проведёт трихоскопию и предложит сдать анализы крови, после чего назначит план лечения.

Ранее руководитель лор-клиники лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.