Врач Жито перечислил причины повышенного аппетита

Терапевт, эндокринолог, кардиолог кандидат медицинских наук Алексей Жито перечислил причины повышенного аппетита.

В беседе с сайтом «Москва 24» он выразил мнение, что это может быть злоупотребление быстрыми углеводами, дисбаланс гормонов, метаболический стресс или недостаток воды.

«Существует большое количество гормонов, которые отвечают за наш аппетит. Врач назначает индивидуально для каждого пациента перечень анализов и выясняет причину», — уточнил Жито.

По его словам, быстрые углеводы — это не только сахар, но и рис, макаронные изделия.

«Сахар в крови резко возрастает. В результате на данный факт вырабатывается большое количество инсулина и он резко обрушивает, снижает этот уровень сахара. В результате человек опять чувствует голод», — пояснил врач.

Как отметил Жито, метаболическому стрессу подвержены те, кто только начал соблюдать диету, а потом резко решил от неё отказаться.

Что касается воды, то человек иногда может путать чувство голода с жаждой, считает эксперт.

«Нужно выпить стакан-два воды и посмотреть, что с вами будет через 20 минут. Если проблема была в том, что у вас в данный момент возникла нехватка воды, то центр жажды насытится и в результате уже не будет такого чувства голода», — заключил он.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с Inforeactor дал советы по употреблению ягод.