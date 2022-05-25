Профессор Кривцова прокомментировала ситуацию с заболеваниями щитовидной железы в России

Врач-терапевт, эндокринолог, профессор Екатерина Кривцова прокомментировала ситуацию с заболеваниями щитовидной железы в России.

«К сожалению, в России достаточно много эндемичных зон по щитовидной железе, там где высокий процент заболеваемости. Это Москва, на удивление, Калининград, хотя он находится на море. Это зоны Поволжья, Приамурья. Это связано с недостаточностью или переизбытком йода и селена», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, иногда дефицита или избытка йода и селена недостаточно для развития таких заболеваний.

«Если даже у вас не будет много йода, но не будет стресса, то организм буден компенсирован», — пояснила Кривцова.

Она добавила, что речь идёт не только о нервном перенапряжении, но и о постинфекционной астении, физических нагрузках.

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