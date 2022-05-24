Кардиолог Габинский рассказал о полезных свойствах кофе

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Профессор, заслуженный врач России, заведующий кафедрой кардиологии Уральского государственного медицинского университета, действительный член РАЕН, член президиума правления РКО Ян Габинский рассказал о полезных свойствах кофе.
Кардиолог Габинский рассказал о полезных свойствах кофе
  • Gettyimages.ru
  • © Hitoshi Nishimura

«Мнение кардиологов относительно кофе в последнее время изменилось. Этот напиток вызывает и положительные моменты. Всё зависит от человека, который его пьёт. Он улучшает кровообращение головного мозга, помогает при упадке сил, а если снижено артериальное давление, позволяет сохранить бодрость на протяжении дня», — заявил Габинский в беседе с URA.RU.

По его словам, кофе лучше пить в первой половине дня.

При склонности к повышенному артериальному давлению рекомендуется выбрать вариант без кофеина, отметил кардиолог.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.

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