В Москве рыбный фестиваль пройдёт с 27 мая по 5 июня
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Отмечается, что в рыбной неделе примут участие 17 торговых сетей, такие как «ВкусВилл», «Магнит», Globus, «Магнолия», «Дикси», «Мираторг», «Азбука Вкуса», «Авоська» и другие.
Акции, скидки и дегустации пройдут и на 15 столичных рынках, передаёт НТВ. В частности, на Рижском рынке 31 мая пройдёт день свежей рыбы, а в последний день фестиваля состоится распродажа.
Ряд специальных предложений и дегустаций подготовили также на Даниловском рынке и на Калужской сельскохозяйственной ярмарке.
Ранее сообщалось, что гастрономический фестиваль «Корюшка идёт!» состоялся в Ленинградской области 14 мая.