В Москве рыбный фестиваль пройдёт с 27 мая по 5 июня

Более 3 тыс. магазинов и 15 рынков предложат скидки и проведут дегустации в рамках гастрономического фестиваля «Рыбная неделя в Москве», который пройдёт с 27 мая по 5 июня.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Отмечается, что в рыбной неделе примут участие 17 торговых сетей, такие как «ВкусВилл», «Магнит», Globus, «Магнолия», «Дикси», «Мираторг», «Азбука Вкуса», «Авоська» и другие.

Акции, скидки и дегустации пройдут и на 15 столичных рынках, передаёт НТВ. В частности, на Рижском рынке 31 мая пройдёт день свежей рыбы, а в последний день фестиваля состоится распродажа.

Ряд специальных предложений и дегустаций подготовили также на Даниловском рынке и на Калужской сельскохозяйственной ярмарке.

Ранее сообщалось, что гастрономический фестиваль «Корюшка идёт!» состоялся в Ленинградской области 14 мая.