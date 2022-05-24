Диетолог Лазуренко рассказала о пользе употребления свёклы

Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что употребление свеклы благотворно влияет на нервную и пищеварительную системы.

В этом овоще содержится бетаин, сказала Лазуренко в разговоре с «Москвой 24».

«Это вещество улучшает переход нервного импульса от одного нейрона к другому, тем самым положительно влияет на сознание, активность, на восприятие нового материала и в целом на центральную нервную систему», — объяснила диетолог.

В ботве свёклы содержится большое количество полезной клетчатки, положительно влияющей на микрофлору кишечника.

Ещё в свёкле есть витамин C, который помогает усвоению железа, а также витамины группы B, которые вместе с холином улучшают работу пищеварительной системы.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.