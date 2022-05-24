В Госдуме прокомментировали идею о возобновлении вакцинации от оспы

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Полина Полетаева
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT идею депутата Ивана Сухарева, который предложил рассмотреть вопрос о целесообразности возобновления в России вакцинации от натуральной оспы.
В Госдуме прокомментировали идею о возобновлении вакцинации от оспы
  • © РИА Новости / Мария Девахина

«Во-первых, беспокойство коллеги относительно здоровья россиян, конечно, может вызывать только уважение. Во-вторых, насколько я знаю, обезьянья оспа немного отличается от натуральной оспы. Ряд экспертов считают, что вакцина от оспы может защитить от обезьяньей оспы, но другие говорят, что необходимы дополнительные исследования», — сказал Тумусов.

По его мнению, готовность к вакцинации должна быть, но на данный момент необходимости в срочной принудительной вакцинации нет.

В заключении депутат добавил, что решение о вакцинации должно быть добровольным. 

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил рассмотреть вопрос о целесообразности возобновления в России вакцинации от натуральной оспы.

В обращении законодатель отметил, что весной этого года произошла вспышка оспы обезьян.

Данное заболевание было обнаружено у граждан ряда стран Европы, Израиля и Соединённых Штатов, что, по его словам, вызывает объективные опасения.

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