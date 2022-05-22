Иммунолог Жемчугов предложил задуматься о вакцинации от натуральной оспы в России

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После распространения за границей оспы обезьян иммунологам эпидемиологам стоит задуматься о возобновлении в России вакцинации от натуральной оспы, заявил ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Именно оспы обезьян — не стоит (опасаться. — RT), правда. Но специалистам стоит задуматься, не возобновить ли вакцинацию от натуральной оспы. Это как заранее подстелить соломку», — сказал он.

По словам эксперта, оспа обезьян живёт в природе благодаря мелким грызунам. Натуральная оспа исчезла, так как не имела природных очагов.

«Панику поднимать не стоит, но специалистам, я думаю, стоит решить вопрос о возобновлении вакцинации, может быть, с доработкой вакцины», — заключил Жемчугов.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявил, что случаев заражения оспой обезьян в стране не выявлено.

В Роспотребнадзоре сообщили, что центр «Вектор» создал тест-систему для быстрого выявления оспы обезьян.

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