Депутат ГД Сухарев предложил рассмотреть вопрос о возобновлении вакцинации от оспы

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил рассмотреть вопрос о целесообразности возобновления в России вакцинации от натуральной оспы. Копия письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что весной этого года произошла вспышка оспы обезьян. Данное заболевание было обнаружено у граждан ряда стран Европы, Израиля и Соединённых Штатов, что, по его словам, вызывает объективные опасения.

20 мая 2022 года Всемирная организация здравоохранения созвала чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения перспектив новой угрозы. Тем временем Бельгия стала первой страной, которая приняла решение о введении карантина для заболевших оспой и контактировавших с ними.

Российские специалисты, в том числе представители Роспотребнадзора, в свою очередь отметили, что наличие прививки от натуральной оспы в прошлом может способствовать снижению тяжести течения заболевания оспой обезьян.

При этом депутат подчеркнул, что программа вакцинации в Советском Союзе была завершена в начале 80-х годов прошлого века в связи с полной ликвидацией натуральной оспы во всём мире, и в настоящее время широкий пласт населения — от детей до граждан в возрасте до 40 лет — не привиты от оспы.

«В этой связи и на фоне вспышки нового потенциального опасного заболевания прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности возобновления в Российской Федерации программ вакцинации от натуральной оспы», — говорится в тексте обращения.

По данным Роспотребнадзора, детей, родившихся до 1979 года, прививали от оспы, а с 1980 года оспа стала считаться ликвидированной в мире, и прививку отменили. При этом, согласно данным Росстата за 1 января 2021 года, начиная с 1980 года в России родилось порядка 75 млн человек, уже не заставших советскую программу вакцинации от натуральной оспы.

В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что в настоящее время вакцины против оспы используются только для медицинских работников.

«Учитывая низкий риск завоза оспы обезьян в Россию, в настоящее время вакцины против оспы используются исключительно для медицинских работников, которые могут подвергаться высокому риску заражения вирусом», — заявили RT в пресс-службе ведомства.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов предложил задуматься о вакцинации от натуральной оспы в России.