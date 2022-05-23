В Ленобласти подтвердили 54 случая COVID-19 за сутки

В Ленинградской области подтвердили 54 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт регионального управления Роспотребнадзора.

В настоящее время в регионе развёрнуто 200 коек для пациентов с коронавирусом, из которых свободен 21%.

На фоне стабилизации обстановки с распространением COVID-19 в области постепенно сворачивают ковидные стационары. В частности, завершило работу отделение в Кировске, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению.

С начала пандемии в регионе заболели 187 307 жителей, выздоровели 182 893.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT рассказала, какие анализы необходимо сдать после коронавируса.