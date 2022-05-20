В Пермском крае выявили 99 случаев коронавируса за сутки

В Пермском крае выявили 99 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru.

С начала пандемии в регионе заболели 369 062 жителя.

В настоящее время в стационарах лечатся 270 пациентов.

В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 5089 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», высказал мнение, что COVID-19 не может стать сезонным, как грипп и ОРВИ, из-за своей высокой патогенности.