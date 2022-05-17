Иммунолог Крючков прокомментировал ситуацию с коронавирусом

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Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», высказал мнение, что COVID-19 не может стать сезонным, как грипп и ОРВИ, из-за своей высокой патогенности.
Иммунолог Крючков прокомментировал ситуацию с коронавирусом
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В беседе с URA.RU он объяснил, что теория о том, что коронавирус станет сезонным заболеванием, не подтверждается научными расчётами.

«Логика западных стран, где высокий уровень вакцинации, простая — они почти на 100% защитили группы риска, провакцинировали практически 80% населения, то есть снизили патогенность. Но она не равна сезонному гриппу, она значительно выше», — объяснил Николай Крючков.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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