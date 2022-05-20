В Татарстане подтвердили 176 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 176 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

Общее число заболевших в регионе достигло 148 484. Выздоровели за минувшие 24 часа 123 жителя, всего — 143 612.

В целом в России за сутки выявили 5089 случаев коронавируса, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», высказал мнение, что COVID-19 не может стать сезонным, как грипп и ОРВИ, из-за своей высокой патогенности.