Диетолог Гинзбург назвал безопасную суточную дозу употребления мёда

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что постоянное употребление мёда вредно для здоровья из-за высокого содержания сахара.

Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

«Польза мёда здорово преувеличена, так как это высоко сахоросодержащий продукт. А сахар вреден, он ускоряет старение, развитие сердечно-сосудистых, опухолевых заболеваний, от него страдают зубы, извращается пищевое поведение, возникает ожирение, диабет и так далее. Также мёд является высоко аллергизирующим продуктом. На него может произойти реакция. И если такое случается, то таким людям мёд нельзя применять и наружно, даже в составе кремов», — объяснил Михаил Гинзбург.

Он добавил, что в день без вреда для здоровья можно употреблять не больше трёх чайных ложек мёда.

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