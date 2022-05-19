Медведев: Россия не будет экспортировать продукцию в ущерб своему рынку

Россия не будет поставлять продукцию за рубеж в ущерб своему рынку, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Он напомнил о готовности Москвы выполнять свои обязательства в полном объёме и вместе с этим подчеркнул, что Россия ждёт содействия от торговых партнёров, в том числе на международных площадках.

«И ещё раз подчеркну: никаких поставок на экспорт в ущерб своему рынку. Продовольствие для граждан России — дело святое», — написал он в своём Telegram.

Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что организация работает над соглашением о снятии ограничений на экспорт продукции России и Украины.

Российский постпред при ООН Василий Небензя отметил, что попытки изолировать Россию уже оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба.