Медведев: Россия не будет экспортировать продукцию в ущерб своему рынку

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Россия не будет поставлять продукцию за рубеж в ущерб своему рынку, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев: Россия не будет экспортировать продукцию в ущерб своему рынку
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

Он напомнил о готовности Москвы выполнять свои обязательства в полном объёме и вместе с этим подчеркнул, что Россия ждёт содействия от торговых партнёров, в том числе на международных площадках.

«И ещё раз подчеркну: никаких поставок на экспорт в ущерб своему рынку. Продовольствие для граждан России — дело святое», — написал он в своём Telegram.

Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что организация работает над соглашением о снятии ограничений на экспорт продукции России и Украины.

Российский постпред при ООН Василий Небензя отметил, что попытки изолировать Россию уже оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба.

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