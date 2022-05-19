Вирусолог Альтштейн оценил вероятность подъёма заболеваемости COVID-19 в России

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, стоит ли ожидать новой волны эпидемии коронавируса в ближайшее время.

«Может немного выше, чем сейчас (уровень заболеваемости — RT). Каких-то больших вспышек ожидать не приходится, потому что у нас уже есть коллективный иммунитет. Много вакцинированных людей, много переболевших лёгкими формами», — объяснил Анатолий Альтштейн в разговоре с Общественной службой новостей.

Однако прививаться, по его словам, всё же нужно, потому что заболевание по-прежнему остаётся достаточно опасным. Смертность от омикрона среди пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями сохраняется на достаточно высоком уровне, отметил вирусолог.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила появление в России новых штаммов коронавирусной инфекции.

В понедельник, 16 мая, ФАН со ссылкой на заявление Роспотребнадзора сообщило об отмене всех антиковидных ограничений в детских лагерях России.