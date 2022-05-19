Глава Роспотребнадзора Попова не исключила появления в России новых штаммов коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила появление в России новых штаммов коронавирусной инфекции.

«Могут, конечно», — приводит ТАСС её слова в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Попова отметила, что пока нельзя предсказать особенности возможных новых COVID-штаммов.

Ранее в Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией СOVID-19 в России.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» в беседе с URA.RU высказал мнение, что COVID-19 не может стать сезонным, как грипп и ОРВИ, из-за своей высокой патогенности.