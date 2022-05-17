В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с заболеваемостью СOVID-19 в России
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«Как отметила (глава Роспотребнадзора. — RT) Анна Попова, снижение интенсивности эпидемического процесса наблюдается в течение 13 недель, однако темпы снижения заболеваемости падают», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
В России за сутки были госпитализированы 2772 человека с коронавирусной инфекцией, накануне в больницы попали 1127 человек.
Подтверждено 110 летальных исходов.