Российские родители назвали причины обращения с ребёнком к психологу

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Более половины российских родителей (46%), принявших участие в опросе, считают, что водить детей к психологу следует с подросткового возраста — с 11—14 лет. При этом только четверть мам и пап сами посещали психолога, а ещё 37% только планируют сделать это.
Российские родители назвали причины обращения с ребёнком к психологу
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Об этом свидетельствуют данные цифровой платформы «Мой_Сервис Мед» (партнёр СК «Росгосстрах»), которые есть в распоряжении RT.

«По мнению 40% родителей, ситуация в семье влияет на психологическое состояние ребёнка. Абсолютное большинство опрошенных (73%) считают, что детям передаётся стресс, который в данный момент испытывают родители. При этом треть опрошенных родителей за последнее время переживали тревожность и растерянность, 27% — эмоциональное выгорание и бессилие, каждый пятый — страх и стресс», — отмечается в исследовании аналитиков.

42% респондентов сообщили, что планируют в ближайшее время отвести своего ребёнка к психологу.

«При этом инициатором похода в одинаковой степени выступают мать и отец (27 и 26% соответственно), а также учителя или воспитатели (23%). Лишь 6% водили ребёнка к психологу по совету невролога», — говорится в исследовании.

Одними из наиболее важных причин для похода к психологу половина родителей считают агрессивность и приступы злости.

Также важными проблемами для родителей являются трудности в общении со сверстниками (22%), страхи и фобии (16%), апатия и плаксивость (15%), ложь и воровство (13%), а также проблемы с питанием (12%). Реже всего, по данным исследования, обращаются к детскому психологу по поводу зависимостей и плохой успеваемости.

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