Неонатолог Горев назвал средний возраст женщин при рождении первого ребёнка в Москве

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Главврач Морозовской детской больницы, главный неонатолог столичного департамента здравоохранения Валерий Горев назвал средний возраст женщин при рождении первого ребёнка в Москве.
Неонатолог Горев назвал средний возраст женщин при рождении первого ребёнка в Москве
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«За прошлый год средний возраст первых родов перевалил за 32 года. Это примерно чуть больше 32 лет сегодня среднестатистической женщине, которая впервые рожает ребёнка», — рассказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Горев отметил, что в этом возрасте женщины внимательнее относятся к своему здоровью, что снижает риски преждевременных родов.

Ранее детский психолог, нейропсихолог Кира Макарова в беседе с ФАН рассказала, можно ли отдавать ребёнка до трёх лет в детский сад.

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