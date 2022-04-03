Неонатолог Горев назвал средний возраст женщин при рождении первого ребёнка в Москве

Главврач Морозовской детской больницы, главный неонатолог столичного департамента здравоохранения Валерий Горев назвал средний возраст женщин при рождении первого ребёнка в Москве.

«За прошлый год средний возраст первых родов перевалил за 32 года. Это примерно чуть больше 32 лет сегодня среднестатистической женщине, которая впервые рожает ребёнка», — рассказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Горев отметил, что в этом возрасте женщины внимательнее относятся к своему здоровью, что снижает риски преждевременных родов.

Ранее детский психолог, нейропсихолог Кира Макарова в беседе с ФАН рассказала, можно ли отдавать ребёнка до трёх лет в детский сад.