Демограф Архангельский рассказал о тенденциях рождаемости в современном мире

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Владимир Архангельский, руководитель отдела рождаемости и репродуктивного поведения Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, рассказал о тенденциях рождаемости в современном мире.
Демограф Архангельский рассказал о тенденциях рождаемости в современном мире
  • Gettyimages.ru
  • © Kohei Hara

«Семья, принимая решение о том, рожать ли им ребёнка, начинает взвешивать, насколько понизится при этом их уровень жизни», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По словам исследователя, также появляется масса возможностей и интересов для самореализации вне семьи: можно строить бизнес, карьеру, путешествовать.

«При этом у супругов уже нет особой надобности вместе вести хозяйство, всё сегодня делает техника. И они уже не будут терпеть и подлаживаться друг под друга, как раньше», — отметил Архангельский.

Ранее детский психолог Иван Кулаков в рамках онлайн-форума «Семья» рассказал, как родителям избежать эмоционального выгорания.

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