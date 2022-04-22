Демограф Архангельский рассказал о тенденциях рождаемости в современном мире

Владимир Архангельский, руководитель отдела рождаемости и репродуктивного поведения Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, рассказал о тенденциях рождаемости в современном мире.

«Семья, принимая решение о том, рожать ли им ребёнка, начинает взвешивать, насколько понизится при этом их уровень жизни», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По словам исследователя, также появляется масса возможностей и интересов для самореализации вне семьи: можно строить бизнес, карьеру, путешествовать.

«При этом у супругов уже нет особой надобности вместе вести хозяйство, всё сегодня делает техника. И они уже не будут терпеть и подлаживаться друг под друга, как раньше», — отметил Архангельский.

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