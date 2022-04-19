Психолог Кулаков рассказал, как родителям избежать эмоционального выгорания

Детский психолог Иван Кулаков в рамках онлайн-форума «Семья» рассказал, как родителям избежать эмоционального выгорания.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

«Для восстановления нервной системы и тела базовый способ — соблюдение режима: сон, еда и отдых желательно должны быть в одно и то же время. Когда нервная система привыкает к распорядку, мы становимся более выносливыми и можем перенести более серьёзную нагрузку», — заявил Кулаков.

По его мнению, важно давать себе возможность остановиться, делать что-то медленно.

«От лишнего напряжения помогут избавить занятия спортом, лучше регулярные. Также помогут массаж, самомассаж, баня, флоатинг», — считает психолог.

Как отметил Кулаков, свои чувства необходимо проговаривать, чтобы привести себя в порядок на эмоциональном уровне.

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