В России могут ввести дистанционные медосмотры для водителей общественного транспорта

Короткая ссылка
В Госдуме России планируют рассмотреть законопроект о проведении дистанционных медицинских осмотров водителей общественного транспорта.
В России могут ввести дистанционные медосмотры для водителей общественного транспорта
  • globallookpress.com
  • © Erik Witsoe / EyeEm

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Соответствующие изменения предлагается внести в законы «Об основах охраны здоровья граждан в России» и «О безопасности дорожного движения».

Отмечается, что такая процедура, вероятно, будет проводиться с использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль.

При этом инициатива не отменяет традиционные предрейсовые и послерейсовые медосмотры — она просто станет правом работодателей.

Законопроект могут рассмотреть на одном из пленарных заседаний весенней сессии.

По сообщениям телеканала «360», в Московской области с начала года число нарушений ПДД со стороны таксомоторных компаний сократилось на 30%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить