В России могут ввести дистанционные медосмотры для водителей общественного транспорта

В Госдуме России планируют рассмотреть законопроект о проведении дистанционных медицинских осмотров водителей общественного транспорта.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Соответствующие изменения предлагается внести в законы «Об основах охраны здоровья граждан в России» и «О безопасности дорожного движения».

Отмечается, что такая процедура, вероятно, будет проводиться с использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль.

При этом инициатива не отменяет традиционные предрейсовые и послерейсовые медосмотры — она просто станет правом работодателей.

Законопроект могут рассмотреть на одном из пленарных заседаний весенней сессии.

По сообщениям телеканала «360», в Московской области с начала года число нарушений ПДД со стороны таксомоторных компаний сократилось на 30%.