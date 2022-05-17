Врач Сергеева назвала способ избавиться от боли в запястьях при работе за компьютером

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Врач-терапевт Мария Сергеева рассказала, как избавиться от так называемого туннельного синдрома запястья — боли в кистях рук, возникающей в результате длительной работе за компьютером с использованием мыши и клавиатуры.
Врач Сергеева назвала способ избавиться от боли в запястьях при работе за компьютером
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Drury

«Чтобы избежать боли в запястье, старайтесь делать перерывы в работе, выполнять простые упражнения, например сильно сжимать пальцы в кулак и разжимать, также можно вращать кулаки в одну сторону, а потом в другую», — посоветовала врач в беседе с Life.ru.

Для профилактики этого синдрома специалист порекомендовала выполнять ещё одно простое упражнение.

Нужно сложить ладони вместе и развести локти в стороны, кисти плотно прижать друг к другу, а потом опустить ладони в таком положении как можно ниже, не отрывая их друг от друга, локти при этом следует держать на прежнем уровне.

Ранее офтальмолог и эксперт комитета по охране здоровья Госдумы Татьяна Шилова в беседе с URA.RU рассказала о противопоказаниях к ношению контактных линз.

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