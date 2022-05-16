Автоэксперт Кадаков оценил планы по производству автомобилей под брендом «Москвич»
«Идея мне симпатична. Почему бы и нет? Почему бы не выпускать автомобиль «Москвич», — пояснил автоэксперт.
При этом, по мнению Кадакова, самостоятельно разработать автомобиль этой марки в России смогут АвтоВАЗ или НАМИ.
Специалист подчеркнул, что потребуется много времени и усилий.
«Разработать самим — это целая история», — заключил собеседник RT.
Ранее Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич».
16 мая Минпромторг России сообщил, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность.