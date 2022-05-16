Автоэксперт Кадаков оценил планы по производству автомобилей под брендом «Москвич»

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Дарья Ускова
Автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», в беседе с RT прокомментировал заявление мэра Москвы Сергея Собянина, в котором было анонсировано возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич».
Автоэксперт Кадаков оценил планы по производству автомобилей под брендом «Москвич»

«Идея мне симпатична. Почему бы и нет? Почему бы не выпускать автомобиль «Москвич», — пояснил автоэксперт.

При этом, по мнению Кадакова, самостоятельно разработать автомобиль этой марки в России смогут АвтоВАЗ или НАМИ.

Специалист подчеркнул, что потребуется много времени и усилий.

«Разработать самим — это целая история», — заключил собеседник RT.

Ранее Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич».

16 мая Минпромторг России сообщил, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность.

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