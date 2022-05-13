В Москве бизнес получил более 35 га земли для строительства парковок и автомоек

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что, становясь участниками специальных торгов для строительства некапитальных объектов без фундамента, предприниматели могут размещать в городе парковки, спорткомплексы, автомойки и пункты техобслуживания машин.

Об этом пишет kp.ru.

«С 2019 года город реализовал права на размещение 85 некапитальных объектов на участках общей площадью 35,5 га. Это земельные участки под возведение 53 спортивных сооружений, 28 плоскостных парковок, а также четырёх автомоек и пунктов техобслуживания машин», — сказал Ефимов.

При этом инвесторы могут разместить легковозводимые конструкции, не собирая много документов, которые необходимы при строительстве таких объектов, передаёт НСН.

Ранее сообщалось, что на платформе «Активный гражданин» завершилась серия голосований, в ходе которых горожане выбрали наименования для новых улиц и станций метро.