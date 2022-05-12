Собянин рассказал о планах по созданию кинематографического квартала в Раменках

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на платформе «Активный гражданин» завершилась серия голосований, в ходе которых горожане выбрали наименования для новых улиц и станций метро.
Собянин рассказал о планах по созданию кинематографического квартала в Раменках
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра.

По его словам, на первом этапе москвичи могли предложить собственный вариант, на втором — проголосовать за одно из наиболее популярных наименований. В итоге свои названия получили 28 городских объектов: 13 улиц и 15 строящихся станций метро.

«Сегодня, когда в Раменках идёт строительство новых жилых комплексов, москвичи поддержали идею создать в районе настоящий Кинематографический квартал. Новые улицы получат имена прославленного Сергея Бондарчука, знаменитого Леонида Гайдая, любимого Анатолия Папанова, обаятельного Олега Табакова, романтического Василия Ланового, благородного Алексея Баталова, блистательного Евгения Евстигнеева, неподражаемого Иннокентия Смоктуновского, аристократичного Олега Янковского, несравненной Фаины Раневской и незабываемого Андрея Миронова», — приводит слова мэра НТВ.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут предложить свои идеи по развитию столицы на платформе «Город идей».

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