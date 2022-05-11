Жители Москвы смогут предложить свои идеи по развитию столицы на платформе «Город идей»

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Жители Москвы смогут предложить свои идеи по развитию столицы на платформе «Город идей». Уточняется, что москвичи могут предлагать свои проекты по 16 темам.
Жители Москвы смогут предложить свои идеи по развитию столицы на платформе «Город идей»
  • © Е. Самарин/Mos.ru

Об этом информирует «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В сообщении также сказано, что свои темы можно предлагать по шести сферам, среди которых «Передвижение по городу», «Парки», «Благоустройство», «Культура», «Социальная сфера» и «Электронные проекты».

Все предложенные идеи пройдут модерацию, а позже будут переданы на рассмотрение в ответственные органы, где и будет принято решение об их реализации.

Ранее на портале мэра и правительства Москвы сообщалось о разработанном мэрией сервисе вывоза ненужных вещей.

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