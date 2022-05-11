Жители Москвы смогут предложить свои идеи по развитию столицы на платформе «Город идей»
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Об этом информирует «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
В сообщении также сказано, что свои темы можно предлагать по шести сферам, среди которых «Передвижение по городу», «Парки», «Благоустройство», «Культура», «Социальная сфера» и «Электронные проекты».
Все предложенные идеи пройдут модерацию, а позже будут переданы на рассмотрение в ответственные органы, где и будет принято решение об их реализации.
Ранее на портале мэра и правительства Москвы сообщалось о разработанном мэрией сервисе вывоза ненужных вещей.