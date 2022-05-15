Почти 20 млн автомобилей пересекло Крымский мост за четыре года
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
«За четыре года мост пересекло 19,5 млн автомобилей, включая 2,7 млн грузовиков и более 200 тыс. автобусов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящий момент штатное функционирование мостового перехода обеспечивают более 100 сотрудников, используется 35 единиц дорожной техники.
Ранее Министерство транспорта России предложило установить ряд запретных зон для плавания судов в акватории Керченского пролива в районе Крымского моста.