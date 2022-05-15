Почти 20 млн автомобилей пересекло Крымский мост за четыре года

В пресс-службе управления дорог «Тамань» заявили, что почти 20 млн автомобилей пересекло Крымский мост за четыре года со времени его ввода в эксплуатацию.

globallookpress.com

© Kremlin Pool

«За четыре года мост пересекло 19,5 млн автомобилей, включая 2,7 млн грузовиков и более 200 тыс. автобусов», — говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящий момент штатное функционирование мостового перехода обеспечивают более 100 сотрудников, используется 35 единиц дорожной техники. Ранее Министерство транспорта России предложило установить ряд запретных зон для плавания судов в акватории Керченского пролива в районе Крымского моста.