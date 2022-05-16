Нарколог Магалиф рассказал, кому не рекомендуется употреблять спиртное

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Психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Магалиф рассказал, что алкоголь в наибольшей степени противопоказан тем, кто страдает психическими расстройствами.
Нарколог Магалиф рассказал, кому не рекомендуется употреблять спиртное
  • Gettyimages.ru
  • © Ken Redding

С психиатрической точки зрения алкоголь противопоказан всем людям, у которых есть те или иные психические расстройства, сказал специалист в разговоре с URA.RU.

По словам врача, люди с подобными проблемами воспринимают алкоголь как лекарство.

«Очень многие люди используют алкоголь в качестве «лечебного средства». Они считают, что это безопасно и не причинит вреда. В итоге, кроме того, что их нервная система и так не в порядке, они её разрушают окончательно ещё и алкоголем», — уточнил Магалиф.

Ранее в беседе с Nation News диетолог Поляков посоветовал отказаться навсегда от сладких напитков.

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