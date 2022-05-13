Процесс экспертизы для получения инвалидности планируют сделать более прозрачным
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Он посвящён правилам информационного взаимодействия медорганизаций и учреждений медико-социальной экспертизы.
Как ожидается, медицинские организации будут передавать направления на экспертизу в учреждения МСЭ, а результаты экспертиз и программы дообследования будут передаваться учреждениями МСЭ в медорганизации в электронном виде.
От медорганизаций и учреждений МСЭ россияне будут получать уведомления о статусе процедуры при направлении на экспертизу или в процессе её проведения.
Ранее сообщалось, что правительство России утвердило новый порядок назначения инвалидности.