Процесс экспертизы для получения инвалидности планируют сделать более прозрачным

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В России планируют сделать более прозрачным процесс экспертизы для получения инвалидности. Соответствующий проект приказа подготовило Министерство труда и соцзащиты.
Процесс экспертизы для получения инвалидности планируют сделать более прозрачным
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Об этом сообщает «Парламентская газета».

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Он посвящён правилам информационного взаимодействия медорганизаций и учреждений медико-социальной экспертизы.

Как ожидается, медицинские организации будут передавать направления на экспертизу в учреждения МСЭ, а результаты экспертиз и программы дообследования будут передаваться учреждениями МСЭ в медорганизации в электронном виде.

От медорганизаций и учреждений МСЭ россияне будут получать уведомления о статусе процедуры при направлении на экспертизу или в процессе её проведения.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило новый порядок назначения инвалидности.

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