Диетолог Нефёдова напомнила правила употребления кофе

Короткая ссылка
Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефёдова рассказала, что выпитый за завтраком кофе может нарушить процесс усвоения макро- и микроэлементов, которые содержатся в пище.
Диетолог Нефёдова напомнила правила употребления кофе
  • Gettyimages.ru

«Кофе содержит хелаты, которые агрегируют металлы и не дают им нормально всасываться. Если постоянно запивать еду кофе, вы будете получать меньше цинка, железа, магния. Лучше подождать минут 30 после еды и только после этого перейти к напитку», — уточнила она в интервью радио Sputnik.

Врач также напомнила, что кофе может выводить из организма кальций.

По словам Нефёдовой, компенсировать такую потерю помогают молочные продукты, поэтому лучше пить кофе с молоком.

Ранее психолог, диетолог Антон Поляков в беседе с URA.RU рассказал о вредных для здоровья напитках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить