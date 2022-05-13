Диетолог Нефёдова напомнила правила употребления кофе

Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефёдова рассказала, что выпитый за завтраком кофе может нарушить процесс усвоения макро- и микроэлементов, которые содержатся в пище.

«Кофе содержит хелаты, которые агрегируют металлы и не дают им нормально всасываться. Если постоянно запивать еду кофе, вы будете получать меньше цинка, железа, магния. Лучше подождать минут 30 после еды и только после этого перейти к напитку», — уточнила она в интервью радио Sputnik.

Врач также напомнила, что кофе может выводить из организма кальций.

По словам Нефёдовой, компенсировать такую потерю помогают молочные продукты, поэтому лучше пить кофе с молоком.

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