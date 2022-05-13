Нутрициолог Мирошников перечислил полезные свойства ананаса
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В этом фрукте содержится фермент бромелаин, который при попадании в желудочно-кишечный тракт растворяет белок и жир, улучшает процесс пищеварения, сказал эксперт в беседе с «Москвой 24».
«Весной и осенью все идут на природу и готовят шашлыки, объедаются ими и потом страдают несварением. Не нужно таскать с собой таблетки, ферменты, а просто съедаем ананас, и будет у нас всё хорошо с пищеварением», — добавил нутрициолог.
Ананас также содержит такие вещества, как витамин C и кремний.
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