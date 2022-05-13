Нутрициолог Мирошников перечислил полезные свойства ананаса

Нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал, что ананас защищает от несварения и простуды, препятствует появлению морщин и пигментных пятен.

В этом фрукте содержится фермент бромелаин, который при попадании в желудочно-кишечный тракт растворяет белок и жир, улучшает процесс пищеварения, сказал эксперт в беседе с «Москвой 24».

«Весной и осенью все идут на природу и готовят шашлыки, объедаются ими и потом страдают несварением. Не нужно таскать с собой таблетки, ферменты, а просто съедаем ананас, и будет у нас всё хорошо с пищеварением», — добавил нутрициолог.

Ананас также содержит такие вещества, как витамин C и кремний.

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