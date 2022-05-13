Нутрициолог Мирошников перечислил полезные свойства ананаса

Короткая ссылка
Нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал, что ананас защищает от несварения и простуды, препятствует появлению морщин и пигментных пятен.
Нутрициолог Мирошников перечислил полезные свойства ананаса
  • Gettyimages.ru

В этом фрукте содержится фермент бромелаин, который при попадании в желудочно-кишечный тракт растворяет белок и жир, улучшает процесс пищеварения, сказал эксперт в беседе с «Москвой 24».

«Весной и осенью все идут на природу и готовят шашлыки, объедаются ими и потом страдают несварением. Не нужно таскать с собой таблетки, ферменты, а просто съедаем ананас, и будет у нас всё хорошо с пищеварением», — добавил нутрициолог.

Ананас также содержит такие вещества, как витамин C и кремний. 

Ранее психолог, диетолог Антон Поляков в беседе с URA.RU рассказал о вредных для здоровья напитках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить